МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник вечером падают на 2,5%, рынки оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам январского заседания, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро после статистики по США

По состоянию на 18.17 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,82%, до 33738,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,55%, до 13502,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,3%, до 4308,7 пункта.

Рынки ожидают итоги очередного, январского заседания Федрезерва, которое проходит 25-26 января. По данным CME Group, почти 90% аналитиков ожидают, что Федрезерв повысит ключевую ставку с текущего уровня по итогам только мартовского заседания, около 85% ждут ставку на уровне в 0,25-0,5%.

Влияют на торги также корпоративные новости. Так, бумаги General Electric дешевеют на 8,3% после публикации финансовой отчетности. В четвертом квартале компания получила чистый убыток в 3,9 миллиарда долларов после чистой прибыли годом ранее, выручка опустилась на 3%, до 20,3 миллиарда, оказавшись хуже прогноза.

Инвесторы слабо отреагировали на внутреннюю статистику по США. Так, индекс доверия потребителей в США от аналитической Conference Board в январе оказался выше прогноза, сократившись до 113,8 пункта с пересмотренного показателя декабря в 115,2 пункта. Аналитики ждали снижение показателя до 111,8 пункта с первоначального значения декабря в 115,8 пункта. До публикации статистик Conference Board индексы снижались на 1,9%, 2,6% и 2,5%.

В четверг будет опубликована первая оценка по динамике ВВП США в четвертом квартале. Аналитики ожидают, что в четвертом квартале американская экономика выросла на 5,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) против роста на 2,3% в третьем квартале.