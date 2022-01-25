Цена на золото во вторник вечером слабо растет в ожидании итогов заседания ФРС
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером слабо растет, рынки ожидают итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.31 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,15 доллара, или на 0,17% — до 1844,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,1% — до 23,777 доллара за унцию. Утром золото дорожало на 0,1%.
Главным событием недели остается январское заседания ФРС США, которое проходит 25-26 января. По данным CME Group, почти 90% аналитиков ожидают, что Федрезерв повысит ключевую ставку с текущего уровня по итогам мартовского заседания, около 85% ждут ставку на уровне в 0,25-0,5%. Трейдеры также ожидают решения регулятора о темпе выкупа активов с рынка.
Золото чувствительно к решениям ФРС по монетарной политике, так как это отражается на курсе доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла.
Стоимость золота вырвалась из узкого диапазона, в котором находилось несколько недель, на фоне усиления опасений по инфляции, приводит газета Wall Street Journal мнение главы отдела рыночной аналитики в Европе StoneX Роны О'Коннелл (Rhona O`Connell). Золото также традиционно является инфляционным хеджем.
https://1prime.ru/Financial_market/20220125/835885944.html