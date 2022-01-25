МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером слабо растет, рынки ожидают итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США снижаются в ожидании итогов заседания ФРС

По состоянию на 18.31 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,15 доллара, или на 0,17% — до 1844,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,1% — до 23,777 доллара за унцию. Утром золото дорожало на 0,1%.

Главным событием недели остается январское заседания ФРС США, которое проходит 25-26 января. По данным CME Group, почти 90% аналитиков ожидают, что Федрезерв повысит ключевую ставку с текущего уровня по итогам мартовского заседания, около 85% ждут ставку на уровне в 0,25-0,5%. Трейдеры также ожидают решения регулятора о темпе выкупа активов с рынка.

Золото чувствительно к решениям ФРС по монетарной политике, так как это отражается на курсе доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла.

Стоимость золота вырвалась из узкого диапазона, в котором находилось несколько недель, на фоне усиления опасений по инфляции, приводит газета Wall Street Journal мнение главы отдела рыночной аналитики в Европе StoneX Роны О'Коннелл (Rhona O`Connell). Золото также традиционно является инфляционным хеджем.