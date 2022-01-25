МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Курс рубля вечером снижается к доллару и в меньшей степени — к евро, реагируя на сохранение санкционных рисков. Белый дом пообещал России санкции тяжелее, чем в 2014 году

Дорожающая нефть и попытка стабилизации котировок рублевого госдолга поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.17 мск растет на 44 копейки, до 79,2 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,33 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НЕ УДЕРЖАЛСЯ В ПЛЮСЕ

На российском валютном рынке во вторник отмечаются разнонаправленные колебания курса рубля. Попытки восстановления, преобладавшие в первой половине торгов, сошли на нет вечером. При этом падение евро на форексе на 0,4% до 1,1275 доллара накладывает отпечаток и на курсовую динамику российского валютного рынка. Доллар растет по отношению к другим основным мировым валютам на фоне усиливающейся вероятности раннего повышения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,3%, до 96,2 пункта.

При этом стоимость нефти марки Brent увеличивается на 1,3% — до 86,5 доллара за баррель. Инвесторы отыгрывают риски возникновения перебоев с поставками на мировом рынке из-за усиления геополитической напряженности.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций пытался стабилизироваться во вторник после обновления минимума с марта 2016 года. Минфин России 26 января вновь не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках.

В то же время, санкционные риски опять возросли после новых заявлений администрации США. В частности, Белый дом заявил, что санкции, которые готовятся против России, будут введены единовременно, без поэтапного наращивания.

При этом американцы напомнили, что финансовые санкции США против России будут тяжелее, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а ЦБ потратил 25% резервов на его поддержку. Впрочем, тогда рубль еще не был плавающим, и этим может объясняться вполне сдержанная реакция курса рубля на новую санкционную риторику.

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю на 0,2-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,85 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций немного вырос по итогам основных торгов

ПРОГНОЗЫ

В геополитическом разрезе пока не происходит существенных изменений, ситуацию можно оценить, как стабильно напряженную, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Локально российскую валюту могли поддержать пик налогового периода, решение о приостановке ЦБ закупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и комфортный уровень сырьевых цен. При этом в преддверии заседания ФРС доллар пошел на укрепление, что оказало давление на группу валют развивающихся стран. Краткосрочно определяющим для рубля останется фактор геополитики. По нашим оценкам, в среду доллар может формироваться в диапазоне 77,5-80,5 рубля", — оценил он.

Стоимость Brent может скорректироваться до 82 долларов за баррель в среднесрочной перспективе, курс доллара останется в диапазоне 77,5-79,9 рубля, а евро в рамках коридора 88,5-90,5 рубля, оценивают аналитики "Фридом Финанс".