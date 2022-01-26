ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. Фондовый рынок США завершил торговую сессию вторника снижением котировок в ожидании сигналов от Федеральной резервной системы относительно ужесточения монетарной политики. Бумаги российских компаний в основном подорожали на бирже Лондона

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,19%, до 34297,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,28%, до 13539,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,22%, до 4356,45 пункта.

Рынки ждут итогов двухдневного заседания ФРС, которое началось во вторник. По данным CME Group, почти 90% аналитиков считают, что регулятор уже в марте решится на повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции.

На настроениях участников торгов также сказывается напряженность вокруг Украины. Если ситуация выльется в военный конфликт, это может привести к росту мировых цен на энергоносители, предупредили во вторник представители Международного валютного фонда.