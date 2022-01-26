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2022-01-26T19:00:59+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220126/835897197.html
Российский рынок вырос в основные торги на 3%
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Российский рынок акций вырос в основные торги среды по главным биржевым индексам на фоне повышения мировых торговых площадок, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 26.01.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в основные торги среды по главным биржевым индексам на фоне повышения мировых торговых площадок, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов среды вырос на 3,04%, до 3357,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,13%, до 1324,4 пункта.
Нефть дорожает на 1,8% — до 88,8 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы также ощутимо растут.