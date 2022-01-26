МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в основные торги среды по главным биржевым индексам на фоне повышения мировых торговых площадок, следует из данных Московской биржи. Цена мартовского фьючерса нефти Brent превысила $90 за баррель

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов среды вырос на 3,04%, до 3357,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,13%, до 1324,4 пункта.

Нефть дорожает на 1,8% — до 88,8 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы также ощутимо растут.