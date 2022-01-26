МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись в значительном плюсе вслед за ростом стоимости нефти, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,33%, до 7469,78 пункта, французский CAC 40 — на 2,11%, до 6981,96 пункта, немецкий DAX — на 2,22%, до 15459,39 пункта.

Европейские индексы получили поддержку от дорожающей более чем на 2% нефти, на фоне чего энергетический индекс Европы подскочил на 4%. Акции таких крупных энергетических компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 3,8%, 5,9% и 4% соответственно.

В целом на мировых рынках наблюдается оптимистичная динамика, трейдеры находятся в ожидании публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы предполагают, что регулятор может объявить о завершении программы выкупа активов и просигнализировать о повышении учетной ставки по итогам мартовского заседания.

После публикации выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Аналитик Briefing.com Патрик О'Хэйр (Patrick O'Hare), слова которого приводит газета Wall Street Journal, связывают подъем на рынках с появляющимися мнениями о том, что тон Пауэлла на пресс-конференции будет менее "ястребиным", чем считали трейдеры. Однако эксперт предупредил, что такие ожидания могут "выйти боком" участникам торгов.