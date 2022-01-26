МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" сократилась на 0,18%, до 6,74 доллара, "Новатэка" — на 1,1%, до 192,9 доллара, "Лукойла" — выросла на 1,85%, до 82,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,83%, до 7,59 доллара, "Газпром нефти" — на 1,82%, до 30,8 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в стоимости на 3,57%, до 27,58 доллара, НЛМК — на 4,22%, до 25,7 доллара, "Северстали" — на 1,93%, до 17,99 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 2,54%, до 1,05 доллара, Сбербанка — на 2,87% в 11,99 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 5,06%, до 64 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 3,56%, до 4,88 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 1,49%, до 2,05 доллара, "Магнита" — подешевели на 0,25%, до 12,18 доллара.