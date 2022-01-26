МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы несколько замедлили темпы роста после сигнала от Федеральной резервной системы (ФРС) США о скором повышении ставки, свидетельствуют данные торгов. ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

По состоянию на 22.21 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,66% — до 34523,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,99%, до 13808,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,21%, до 4409,2 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones рос на 0,9%, Nasdaq — на 2,4%, S&P 500 — на 1,5%.

ДОХОДНОСТЬ "ДЕСЯТИЛЕТОК"

Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) перешел к росту после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.27 мск росла на 1,6 базисного пункта – до 1,801%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне прошлого закрытия в 1,785%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивалась на 0,4 базисного пункта — до 2,134% против уровня закрытия в 2,134%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 2,123%.

ЗОЛОТО

Цена на золото чуть уменьшила темпы снижения после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.22 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,15%, или на 21,3 доллара — до 1831,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,05%, до 23,887 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дешевело на 1,24%, а серебро – на 0,31%.

ДОЛЛАР

Курс доллара к основным мировым валютам слабо отреагировал на объявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о скором повышении ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.25 мск курс евро к доллару снижался до 1,1289 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1299 доллара. Курс доллара к иене рос до 114,34 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,86 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 96,03 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару снижался до 1,1285 доллара, доллар дорожал к иене до 114,31 иены за доллар, а индекс доллара поднимался на 0,12%.

РУБЛЬ

Рубль спокойно отреагировал на решения ФРС по денежно-кредитной политике, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.30 мск среды рос на 72 копейки, до 79,35 рубля, евро — на 78 копеек, до 89,58 рубля. До решения ФРС доллар стоил около 79,4 рубля, евро – около 89,65 рубля.

ФРС по итогам 25-26 января ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор подтвердил завершение выкупа активов с рынка в марте, также указав, что скоро может наступить подходящее время для повышения ставки.

Следующее заседание запланировано на 15-16 марта.