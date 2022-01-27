МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг полностью отыграл потери понедельника на улучшении геополитической обстановки и внешнего фона, индекс Мосбиржи прибавляет более 2% и торгуется выше 3400 пунктов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

На закрытие основных торгов понедельника индекс Мосбиржи обвалился на 5,93%, до 3235,28 пункта.

Индекс Мосбиржи к 14.21 мск растет на 2,27%, до 3433,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,89%, до 1375,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 85 копеек, до 78,57 рубля, курс евро — на 1,53 рубля, до 87,87 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent торгуется возле цены закрытия предыдущего дня — на отметке 88,75 доллара за баррель. Фьючерсы на американские индексы уменьшаются в пределах 0,1%. При этом утром цена нефти марки Brent снижалась на 1%, а фьючерсы на ведущие американские индексы теряли более 1%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста котировок — акции "Новатэка"(+4,14%), "Газпрома"(+6,17%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+4,78%) и бумаги Сбербанка: обыкновенные акции растут на 4,02%, а префы – на 3,42%.

Динамику значительно хуже рынка показывают акции золотодобытчиков Polymetal (-3,94%), "Полюс"(-1,23%) и Petropavlovsk (-1,72%).

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон более-менее позитивный, ответы со стороны НАТО и США предполагают возможность продолжения конструктивного диалога, будет новая встреча в минском формате. Со стороны геополитики видна пауза в нагнетании обстановки. Все это позволяет российскому рынку акций показывать хороший рост", — говорит Дмитрий Александров из "Универ Капитала".

Индекс Мосбиржи при сохранении позитивного внешнего фона способен достичь отметки 3480 пунктов, прогнозирует Александров.

"Несмотря на плохое закрытие азиатских рынков (японский индекс Nikkei 225 упал до четырнадцати месячных минимумов), на российском рынке преобладают покупки, что связано со снижением страновых рисков после получения Кремлем ответа по гарантиям безопасности от США",- говорит в свою очередь Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Соловьев не исключает, что отскок на российском рынке может продолжиться, и, в конечном счете, перерасти в волну роста, поскольку фундаментальные оценки российских компаний остаются высокими, как и цены на энергоносители.

Старший трейдер УК "Альфа Капитал" Владислав Силаев однако напоминает, что волатильность на рынке остается очень высокой и нельзя исключать новых колебаний в настроениях.