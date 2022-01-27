МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в четверг, инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и готовятся к открытию основной сессии в "красной" зоне, свидетельствуют данные торгов. Рынок после заседания ФРС США стал ждать более четырех повышений ставки

По состоянию на 14.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,1%, до 34021 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 14156,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4337 пунктов.

Накануне ФРС объявила о сохранении учётной ставки и планов сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка — в феврале объем выкупа снизится до 30 миллиардов долларов после 60 миллиардов долларов в январе, а в марте она будет полностью завершена.

Более интересными оказались комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Он заявил, что ФРС видит "существенный прогресс" на рынке труда и инфляцию значительно выше целевых 2%, а значит "экономика больше не нуждается в высоком уровне поддержки кредитно-денежной политики". Поэтому инвесторы стали ожидать более "ястребиной" политики, а значит, сокращения притока новых денег на рынок. Курс доллара ускоряет рост на ожидании повышения ставки ФРС

"ФРС быстро стала серьезной, и это оказывает влияние на рынки", — сказал газете Wall Street Journal стратег Nikko Asset Management Джон Вейл (John Vail).

Вместе с тем инвесторы продолжают следить за сезоном отчетности. В ночь на четверг Intel сообщил, что его чистая прибыль за прошлый год снизилась на 5%, до 20 миллиардов долларов. Акции компании на предварительных торгах дешевеют на 2,86%. Позднее свой финансовый отчет представят такие крупные компании, как McDonalds и Masterсard, а после закрытия торгов свой отчет опубликует Apple.