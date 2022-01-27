МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в четверг, инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и готовятся к открытию основной сессии в "красной" зоне, свидетельствуют данные торгов.

Фондовые биржи США

Рынок после заседания ФРС США стал ждать более четырех повышений ставки

По состоянию на 14.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,1%, до 34021 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 14156,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4337 пунктов.

Накануне ФРС объявила о сохранении учётной ставки и планов сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка — в феврале объем выкупа снизится до 30 миллиардов долларов после 60 миллиардов долларов в январе, а в марте она будет полностью завершена.

Более интересными оказались комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Он заявил, что ФРС видит "существенный прогресс" на рынке труда и инфляцию значительно выше целевых 2%, а значит "экономика больше не нуждается в высоком уровне поддержки кредитно-денежной политики". Поэтому инвесторы стали ожидать более "ястребиной" политики, а значит, сокращения притока новых денег на рынок.

Знак доллара на табло курса валют

Курс доллара ускоряет рост на ожидании повышения ставки ФРС

"ФРС быстро стала серьезной, и это оказывает влияние на рынки", — сказал газете Wall Street Journal стратег Nikko Asset Management Джон Вейл (John Vail).

Вместе с тем инвесторы продолжают следить за сезоном отчетности. В ночь на четверг Intel сообщил, что его чистая прибыль за прошлый год снизилась на 5%, до 20 миллиардов долларов. Акции компании на предварительных торгах дешевеют на 2,86%. Позднее свой финансовый отчет представят такие крупные компании, как McDonalds и Masterсard, а после закрытия торгов свой отчет опубликует Apple.