МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в форме наличных в условиях текущей геополитической ситуации, заявил РИА Новости директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский. Назван срок, за который можно накопить на жилье удачной игрой на бирже

"Рекомендую валюту не держать в долларах, а перевести в долларовые активы. Серьезные санкции могут ограничить хождение валюты в России, а прямые санкции против банков гипотетически могут привести к выдаче валютных депозитов рублями по определенному банком курсу", — считает эксперт.

Главным врагом денег остается инфляция, в современных условиях они не выживают. "Деньги нужны как объект трат и инвестиций. Сейчас не время для кэша", — обращает внимание Сосновский.

При этом он отмечает, что вопрос продажи или покупки валюты очень сложный. Если человек считает, что обстановка в мире будет разряжаться, то доллары стоит продавать. В случае, если кажется, что никто не будет уступать, стороны придут к открытому военному конфликту, за чем последуют санкции и контрсанкции, тогда валюту стоит покупать.

Сейчас более активная продажа доллара началась из-за того, что население понимает, что такой бурный рост валюты основан лишь на страхе военного конфликта на Украине. "Российский гражданин очень оптимистичен (это норма для спокойствия в наше непростое время), в войну не верит, а значит ждет, что доллар и евро снова откатятся, как только обстановка начнет разряжаться", — заключил Сосновский.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.