МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 1% на старте утренней сессии пятницы на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов. Рубль скорректировался после обвала предыдущих дней

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск повышается на 1,02%, до 3491,11 пункта.

При этом цена на нефть марки Brent растет на 0,48%, до 88,59 доллара за баррель. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют от 0,5% до 1%. Большинство азиатских фондовых рынков торгуются на положительной территории.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).