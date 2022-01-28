События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 января
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь)
|0,5%
|0,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (январь)
|0%
|-0,3% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2021)
|2,9%
|3,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2021)
|1,1%
|1,3% (факт)
|9:30
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (декабрь)
|0,8%
|0,2%
|9:30
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|3,3%
|9:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|3%
|0,5%
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|2,6%
|1,4%
|12:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|1,7%
|-0,3%
|12:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2021)
|2,5%
|13:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,02%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)
|4,7%
|4,8%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)
|0,5%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2021)
|1,3%
|1,2%
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)
|5,7
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)
|0,6%
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь)
|0,6%
|-0,6%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
|65,9
|65,8
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
|68,8
|68,7
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|491
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|604
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-0,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|385,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|194,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|30,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|125,2 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-88,5 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-80,9 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|6,4 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|24,6 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты за 2021
|RUB
|Башнефть — СД (выборы члена комитета СД по аудиту, о прекращении участия Общества в других организациях, о назначении руководителей филиалов ПАО)
|RUB
|Россети Центр — СД (отчет об утверждении инвестпрограммы компании на 2022-2026 с изменениями на 2021-2025)
https://1prime.ru/Financial_market/20220128/835914615.html