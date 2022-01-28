МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на 1% на статистике по росту экономики Германии, которая оказалась хуже прогноза, свидетельствуют данные торгов. ВВП Германии в четвертом квартале вырос на 1,4%

По состоянию на 12.51 мск немецкий индекс DAX падает на 1,46%, до 15299,21 пункта, французский CAC 40 — на 1,07%, до 6948,43 пункта, британский FTSE 100 — на 0,87%, достигая 7487 пунктов.

Европейские инвесторы оценивают статданные по Германии, согласно которым ВВП страны в четвертом квартале вырос в годовом выражении лишь на 1,4% при прогнозе в 1,8%. В квартальном выражении показатель сократился на 0,7% при прогнозе снижения только на 0,3%.

Кроме того, инвесторы все же отказываются от покупки рисковых активов после сигналов Федеральной резервной системы США о вероятно скором повышении базовой процентной ставки. Осторожность на американских рынках повлияла и на настроения в Европе. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

Трейдеры продолжат следить за состоянием экономики в период пандемии COVID-19. "Влияние штамма "омикрон", каким бы оно ни было, не будет ясно до тех пор, пока не обнародуют данные по прибыли за первый квартал 2022 года", — заявил газете Wall Street Journal аналитик Ричард Хантер (Richard Hunter).