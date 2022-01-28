МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем умеренно прибавляет и к доллару, и к евро, продолжая корректировать обвал предыдущих дней за счёт паузы в негативной внешнеполитической риторике, дорогая нефть и рост котировок рублевых гособлигаций также поддерживают уверенность рублевых "быков", свидетельствуют биржевые котировки и комментарии аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.20 мск снижается на 26 копеек, до 77,70 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 86,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ РАЗРЯДКИ

На российском валютном рынке в пятницу преобладает рост курса рубля, слегка корректирующий обвал предыдущих дней. Так, в среду основные резервные валюты обновили многомесячные максимумы выше 80 и 90 рублей.

Судя по тому, как ведут себя рублевые активы в конце этой недели, инвесторы надеются на то, что внешнеполитическая обстановка не будет развиваться по плохому сценарию, считает Александр Потавин из ФГ "Финам".

Ранее в пятницу из-за рубежа поступили позитивные сигналы. Так, глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, власти РФ готовы на встречу в Москве, в Сочи или в Петербурге. Кроме того, Лавров, говоря о вероятности начала войны, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет.

При этом тенденции мировых рынков позитивны, что поддерживает укрепление рубля. Так, стоимость нефти остается около 90 долларов: марка Brent (апрельский фьючерс) прибавляет 1,2% — до 89,3 доллара за баррель.

Нефть готовится завершить шестую неделю подряд ростом. В последнее время инвесторы оценивали перспективы сохранения баланса спроса и предложения на рынке в свете усиления международной напряженности. Теперь инвесторы ждут заседания ОПЕК+.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций в пятницу второй день подряд отскакивает вверх от многолетних минимумов, сигнализируя о коррекционном спросе на рублевые активы. Растут и котировки российских акций.

В итоге курсы доллара и евро снижаются к рублю на 0,3% и 0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Похоже, что острая фаза кризиса миновала. Поэтому в ближайшее время надо ждать некоторого усиления рубля, хотя бы к уровню, соответствующему 75-76 рублям по отношению к доллару", — отмечает Потавин.

При этом политический фактор остаётся значимым, и не исключено, что после резкого роста курса перед выходными, когда традиционно повышается спрос на валюту, рубль может скорректироваться вниз до уровня, соответствующего 78,4 рубля за доллар, добавляет Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

"Снижение в ближайший месяц курса до 72-73 рублей за доллар пока видится нам маловероятным", — резюмирует Потавин.