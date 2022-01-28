МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются после выхода пересмотренных данных о потребительских настроениях населения и сведений о снижении его расходов, а также появления финансовых отчетов ряда крупных компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,48%, до 33998,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 13329,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4319,7 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, был пересмотрен до 67,2 пункта с предварительной оценки в 68,8 пункта. При этом ещё в декабре этот показатель находился на уровне 70,6 пункта.

Кроме того, доходы населения в США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем, но аналитики ожидали большего роста показателя – на 0,5%. В то же время потребительские расходы в указанном периоде уменьшились на 0,6% в месячном выражении.

Также трейдеры оценивают и финансовые результаты американских компаний. Так, выручка брокерской Robinhood за квартал выросла на 14%, до 362,713 миллиона долларов, в то время как аналитики ждали 374,88 миллиона. А по итогам года чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, за прошлый год составил 3,686 миллиарда долларов после прибыли годом ранее. Акции компании дешевеют на 3,8%.

Также американская нефтегазовая компания Chevron отчиталась о получении прибыли по итогам прошлого года после убытка в 2020 году. Но скорректированная прибыль на акцию за четвертый квартал составила 2,56 доллара, при этом прогнозировался уровень в 3,1 доллара. Бумаги Chevron снижаются в цене на 4,3%.