МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов пятницы на паузе в негативной геополитической риторике и на позитивной динамике нефти, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,95% — до 3488,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1407,04 пункта.

По итогам недели индекс Мосбиржи вырос на 1,4%, РТС — на 0,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.02 мск снижался на 26 копеек – до 77,7 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,73 рубля.

Нефть марки Brent дорожает на 1,41% — до 89,41 доллара за баррель.

"На российском рынке акций под занавес недели наблюдалась смешанная динамика торгов. Покупатели имели перевес, несмотря на фактор пятницы и слабый внешний фон", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Индекс Мосбиржи смог инерционно окрепнуть при поддержке резко снизившегося странового риска (5-летний CDS на Россию опустился с 240 до 210 пунктов), а также пытающейся продолжить устанавливать многолетние рекорды стоимости нефти Brent (стоимость барреля находится у отметки 91 долл.) Как следствие и стоимость доллара опускалась ниже 77,5 рубля. Тем не менее, рынок дорожал умеренно, преимущественно благодаря "фишкам" фондового рынка", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста – расписки ЦИАНа (+7,76%), бумаги "Татнефти" (префы выросли на 3,94%, обыкновенные акции – на 3,75%), акции "Алросы" (+2,93%), расписки Qiwi (+2,56%), акции банка "Санкт-Петербург" (+2,39%) и ММК (+2,38%).

Также сильнее рынка выросли акции "Совкомфлота" (+1,97%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+1,83%).

Максимальное снижение показали акции Polymetal (-5,01%), расписки Ozon (-4,04%), Petropavlovsk (-3,57%), расписки Fixe Price (-2,9%), акции ОГК-2 (-2,27%) и "Русгидро" (-1,43%).

ПРОГНОЗЫ

Жильников ожидает, что следующую неделю индекс Мосбиржи начнет с консолидации в диапазоне 3430-3500 пунктов. В случае обнадеживающих геополитических новостей возможны попытки закрепления выше верхней границы коридора, полагает он.

"После нескольких дней роста рынок акций РФ, похоже, реализовал весь потенциал коррекционного восстановления на ближайшую перспективу. В отсутствие значимого улучшения геополитической обстановки уверенный рост выше 3500 пунктов по индексу Мосбиржи и 1400-1450 пунктов по индексу РТС в ближайшие дни выглядит маловероятным", — считает Олег Сыроваткин из "Открытие Инвестиции".

Бахтин в свою очередь напомнил, что китайский рынок будет закрыт всю следующую неделю в связи с празднованием Нового года по национальному календарю, а гонконгская биржа в понедельник проведет укороченные торги.