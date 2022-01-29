МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Торговля с плечом и паника у неопытных инвесторов во время резко возросших скачков на биржевых рынках ведет к серьезным потерям капитала, сказали опрошенные РИА Новости эксперты и дали рекомендации, как вести себя в такие периоды и не подвергать вложения "смертельной опасности". Эксперты рассказали, кто рискует стать "фондовым мясом"

"Инвесторы должны быть готовы к повышенной волатильности. С одной стороны, это неотъемлемая часть рынка, с другой, – возможность доформировать свой портфель. Помните, высокая волатильность – это не только возможность, но и риск растерять при неправильных действиях не только заработанные ранее суммы, но и часть капитала", — говорит директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.

"Самое главное в таких ситуациях – ни в коем случае не открывать позиции в рамках маржинальной торговли, то есть не брать никаких кредитов ни под покупку с плечом, ни под шорты (короткие позиции – ред.). Работа с плечом в экстремальные дни высокой волатильности смерти подобна. И поэтому не стоит подвергать себя смертельному риску. Холодная голова на плечах и только взвешенные инвестиционные решения. Вот главные рекомендации в кризис", — говорит руководитель аналитического центра "СПБ Биржи" Павел Пахомов.

ШТОРМОВЫЕ ДНИ

Повышенная внутридневная волатильность на рынке акций Московской биржи, когда отклонения составляли более 5% за последние 5 лет была более 15 раз: в 2018 году – таких дней было два, в 2020 году – восемь, в 2021 году – два, и в текущем 2022 году – три, следует из динамики торгов. В Сбербанке рассказали о распространенных схемах обмана инвесторов

Последний раз инвесторы могли наблюдать резкое изменение на российском рынке в этот четверг, 27 января, когда внутридневное колебание между минимальным и максимальным за день значениями составило 7,6% — индекс Мосбиржи двигался в диапазоне 3276,98-3525,94 пункта.

История торгов западных рынков также порой драматична. Например, внутридневные колебания более 3% по американскому индексу широкого рынка S&P 500 с 2015 года по конец января 2022 года наблюдались девять раз, в целом отклонения более 1% (что также существенно для Уолл-стрит) с посткризисного периода 2008-2009 годов по текущий момент – 17 раз, также следует из динамики индекса.

"Большинство дней с окончания кризиса 2008-2009 годов с максимально высокой волатильностью выпадают на окончание так называемой истерической фазы падения, когда нервы инвесторов сдают и простая распродажа уже перерастает в Panic sell – паническую распродажу всего и вся. Из 17 дат на такие "панические" дни приходится более половины представленных дат", — комментирует Пахомов.

Так, 26 февраля и 3 марта 2009 года – это последняя неделя падения в кризис 2008-2009 годов. Самое дно было 9 марта, а уже начиная с 10 марта начался рост, который длился фактически до провала марта 2020 ковидного года, поясняет он.

В этом временном отрезке провалы 19 и 21 декабря 2018 года были на последней неделе 20-ти процентного падения индексов в октябре – декабре 2018 года, которое фактически стало фиксацией прибыли после двухлетнего "трампоралли". Последний день падения рынков случился в ночь перед Рождеством 24 декабря 2018 года, а уже начиная с 26 декабря начался бурный рост, также отмечает эксперт.

"Ну и, наконец, третий период – это все даты марта 2020 года (3 марта – внутридневное колебание в 4,3%, 12 марта – в 6,85%, 16 марта – в 7,05%), когда на фоне начинающейся ковидной эпидемии мы увидели самое стремительное падение рынка за всю историю его существования. Естественно, и волатильность в эти дни была запредельно высокой", — заключает Пахомов.

КАК ИЗБЕЖАТЬ "СМЕРТЕЛЬНЫХ" ДЛЯ КАПИТАЛА РИСКОВ

"Мы бы не рекомендовали долгосрочным инвесторам предпринимать какие-нибудь радикальные действия в периоды повышенной волатильности, сравнимые с текущим. Это касается как распродажи активов, так и покупки новых", — говорит вице-президент, руководитель инвестиционного блока МТС Банка Глеб Сорокин. Инвесторов готовят к жизни в мире дефицита и "скачков цен повсюду"

Основная рекомендация – чтобы не потерять свои сбережения в подобные периоды, не стоит торговать с плечом (открывать позиции в финансовых инструментах на суммы, превышающие сбережения, которыми вы располагаете). Имеет смысл подождать, пока пройдёт паника на рынке и волатильность вернётся к своим средним значениям и затем уже выбирать наиболее подходящие инструменты для инвестиций, советует он.

Блохин согласен с Сорокиным, он также считает, что не стоит использовать маржинальное кредитование, если это не позволяет ваша стратегия.

Собеседник РИА новости обращает внимание, что при повышенной волатильности инвестору необходимо четко соблюдать выбранную стратегию и риск-менеджмент, как бы ни были привлекательны цены, а также закрыть высокорискованные позиции. Если ваша стоп-заявка не сработала или уровень для закрытия позиции пройдет – стоит сделать это "вручную", какие бы ожидания от рынка у вас ни были, рекомендует он.

"Помните, высокая волатильность – это не только возможность, но и риск растерять при неправильных действиях не только заработанные ранее суммы, но и часть капитала", — резюмирует Блохин.