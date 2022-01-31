МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в понедельник продолжает восходящее движение широким фронтом на фоне высоких цен на энергоносители и на ослаблении политических рисков, индекс Мосбиржи прибавляет более 1,5%, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Нефть продолжает дорожать

Индекс Мосбиржи к 14.19 мск подскакивает на 1,66%, до 3546,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,38%, до 1440,71 пункта.

Российский рынок акций сегодня растет широким фронтом. В лидерах подорожания – расписки ЦИАНа (+13,51%), акции "Алросы" (+4,52%), "Новатэка" (+3,52%), "Яндекса" (+2,95%). Также и расписки "Русагро" растут на 3,97% после отчётности, согласно которой все бизнес-сегменты компании значительно увеличили выручку по итогам прошедшего года.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 25 копеек, до 77,55 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,56 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent повышается примерно на 1%, до 89,3 доллара за баррель.

Высокие цены на нефть и сокращение внешнеполитической премии позволяют рынку капитала продолжать выкупать достаточно подешевевшие активы, отмечает старший трейдер УК "Альфа Капитал" Владислав Силаев. "Ждем закрытия торговой сессии понедельника примерно на текущих уровнях, в области 3550 пунктов по индексу Мосбиржи", — прогнозирует Олег Сыроваткин из компании "Открытие инвестиции".

При этом Игорь Додонов из "Финама" прогнозирует, что индекс Мосбиржи может продолжить подъем, так как основной индекс российского рынка акций уже успешно закрепился выше 3500 пунктов.

"Краткосрочная перспектива выглядит осторожной, но техническая картина улучшается и позволяет рассчитывать на продолжение восходящей коррекции", — считает в свою очередь и Силаев.