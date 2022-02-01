МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ/Dow Jones. Контракты на золото в понедельник выросли в цене после самого крупного недельного падения с ноября, произошедшего в минувшие понедельник-пятницу. В ходе данного снижения золото достигло 6-недельного минимума. Золото дорожает на торгах

“На прошлой неделе перспективы золота резко ухудшились. Если ранее оно проверяло на прочность отметку 1850 долларов за унцию, то теперь упало ниже психологически важного уровня 1800 долларов”, – сообщает Руперт Роулинг, рыночный аналитик Kinesis Money.

Апрельские контракты на золото на COMEX, наиболее активно торгующиеся, в понедельник подорожали на 9,80 доллара, или на 0,6%, до 1796,40 доллара за унцию.

В пятницу золото продемонстрировало недельное снижение на 2,5%, достигнув самой низкой отметки закрытия с 15 декабря, если исходить из наиболее активно торгующихся фьючерсов, согласно рыночным данным Dow Jones.

По итогам месяца фьючерсы потеряли 1,8%, что стало самым значительным в процентном отношении снижением с сентября.

“Два основных фактора влияния на рынок на этой неделе, вероятно, будут иметь разнонаправленное влияние на золото”, – добавляет аналитик.

Золото получает поддержку на фоне опасений относительно конфликта между Украиной и Россией, однако эти опасения, похоже, несколько ослабевают.

“Любые признаки дальнейшей эскалации напряженности около Украины, по-видимому, поддержат золото, так как инвесторам нужны активы-убежища”, – поясняет Роулинг.

При этом перспективы повышения процентных ставок во всем мире оказывают давление на драгоценные металлы, например, золото или серебро, которые не приносят купонного дохода.

Как заметил в интервью Financial Times президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик, повышение ключевой процентной ставки на 0,50 процентного пункта в случае дальнейшего ускорения инфляции будет оправданным. Такие заявления могут укрепить мнение о том, что центральному банку, возможно, придется предпринимать активные меры для сдерживания ценового давления. Прогнозы рынка уже указывают на 3 или 4 повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в 2022 году.

Другие центральные банки, включая Банк Англии, также, вероятно, повысят процентные ставки, что ослабит спрос на золото.

“Возможное повышение процентной ставки Банка Англии может оказать давление на золото. Оно подтвердит, что мировые процентные ставки растут, делая активы, не приносящие гарантированного дохода, например, золото, менее привлекательными”, – размышляют в Kinesis Money.

Мартовские фьючерсы на серебро выросли в цене на 9 центов, или на 0,4%, до 22,393 доллара за унцию после снижения на прошлой неделе на 8,3%.

Мартовские фьючерсы на медь выросли на 0,3% до 4,325 доллара за фунт, а по итогам месяца снизились на 3,1%. Апрельские фьючерсы на палладий выросли на 1,4% до 1020,80 доллара за унцию, а по итогам месяца выросли почти на 5,7%. Мартовские фьючерсы на платину снизились на 0,8% до 2355,80 доллара за унцию, а по итогам января выросли приблизительно на 2,3%.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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