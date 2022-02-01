МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Московская биржа с 1 февраля допускает к торгам акции еще 80 иностранных компаний, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа в 2024 году запустит индекс технологических компаний

Среди новых ценных бумаг, доступных инвесторам, акции компании Fidelity National Financial, предоставляющей страховые и расчетные услуги в сфере недвижимости и ипотеки, акции производителя обуви Crocs, а также акции одного из крупнейших видеохостингов Vimeo.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 680. Биржа планирует, что в текущем году количество доступных иностранных ценных бумаг превысит 1,5 тысячи.

Торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях и долларах США в рамках инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды на акции начисляются в валюте номинала – так, на американские бумаги в долларах.

Все акции иностранных компаний, допущенные к торгам на Московской бирже, доступны инвесторам, в том числе физическим лицам, в рублях и в валюте первоначального листинга, прежде всего долларах. Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) принимает ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения по сделкам на рынках Московской биржи.