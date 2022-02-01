МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Австралии и Японии во вторник растут на статистике по безработице в Японии, которая оказалась лучше прогноза, свидетельствуют данные торгов.

Биржи Гонконга, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем. Курс рубля слабо укрепляется к евро и продолжает повышаться к доллару

По состоянию на 7.46 мск японский индекс Nikkei 225 рос на 0,17% — до 27049 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,64%, до 7016,5 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index вырос по итогам торгов понедельника на 1,15% — до 23820,5 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги пятницы снижением на 0,97% — до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,87% — до 2663,34 пункта.

Оптимизму инвесторов способствовали данные по рынку труда в Японии. Так, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в декабре 2021 года снизилась до 2,7% с 2,8% в ноябре. Аналитики же ожидали сохранения показателя на уровне ноября.

Кроме того, ранее во вторник Резервный банк Австралии радикально пересмотрел свои прогнозы по экономике в сторону повышения, признав, что экономика работает намного лучше, чем ожидалось. Регулятор также сохранил базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 0,1%.