МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в первый день месяца растет за счёт снижения курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Евро дорожает к доллару в ожидании макроэкономических данных

По состоянию на 9.07 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,25%, до 4,3377 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,02%, до 9506 долларов, алюминия — на 2%, до 3021 доллара, цинка — на 0,65%, до 3586 долларов.

Поддержку удорожанию промышленного металла оказывает удешевление американской валюты. Так, курс евро к доллару растёт сейчас до 1,1240 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1233 доллара, а курс доллара к иене в то же время опускается до 114,98 иены со 115,10 иены за доллар накануне. Такая динамика на валютном рынке делает сырьевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, более доступными для обладателей всех иных валют.

Однако, по мнению аналитиков ANZ Research, которые приводит газета Wall Street Journal, неопределенность в отношении спроса со стороны китайских покупателей остается высокой, поскольку объем производства в стране может снизиться после прошлогоднего пика.