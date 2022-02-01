МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Квадры" после их роста на торгах во вторник, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа в 2024 году запустит индекс технологических компаний

В понедельник "Онэксим" объявила о продаже структуре "Росатома" 82,47% акций электроэнергетической "Квадры", сделка была закрыта в тот же день.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 01.02.2022, 10-12 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0.013135) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0.015143 рубля, эквивалентно ставке 87.5%) ценной бумаги TGKD (Квадра ПАО ао)", — говорится в сообщении.

На 10.22 мск акции "Квадры" растут 36,14%, до 0,011 рубля. Префы прибавляют 39,81% и торгуются по 0,009535 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется биржей исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных параметров риска по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.