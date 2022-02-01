МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рубль утром во вторник продолжает повышаться к доллару и евро, опираясь на дорогую нефть, курс доллара по инерции сползает к психологически значимому уровню 77 рублей. Евро дорожает к доллару в ожидании макроэкономических данных

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.45 мск снижался на 10 копеек – до 77,22 рубля, курс евро – на 13 копеек, до 86,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Во вторник доллар максимально опускался до 77,04 рубля.

Стоимость нефти марки Brent теряет 0,1% — до 89,2 доллара за баррель.

Для дальнейшей судьбы российской валюты, кроме политики и динамики индекса доллара, будут важны решения Минфина и Банка России относительно их дальнейших планов покупки валюты в рамках бюджетного правила — этот вопрос может проясниться ближе к концу недели, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".

"Пока же рубль потихоньку убирает политический дисконт. Если не появится новых рисков и ЦБ не выйдет на биржу в качестве мощного покупателя валюты, курс имеет хорошие шансы на некоторое время обосноваться в диапазоне 75-78 рублей за доллар, прежде чем вновь направится тестировать отметку 80 рублей", — добавляет он.

Курс доллара во вторник может продемонстрировать боковое движение в диапазоне 77-77,5 рубля, ввиду некоторого ослабления у инвесторов аппетита к риску, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.