МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы умеренно снижаются во вторник днем, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики из США и ряда финансовых отчетов американских компаний, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи продолжает рост на внешнем позитиве

По состоянию на 14.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,02%, до 34989 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 14890, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4498,5 пункта.

Аппетит к риску на рынках снижен. Инвесторы продолжают оценивать, насколько агрессивной будет монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. Кроме того, позднее в ходе основных торгов будет опубликован индекс деловой активности в промышленности США. Аналитики полагают, что показатель в январе уменьшился до 57,5% с 58,7% в декабре.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за сезоном отчетности. Позднее во вторник ExxonMobil и Alphabet опубликуют свои финансовые отчеты. Акции компаний дорожают на предварительных торгах на 0,1% и 0,2% соответственно. В среду о своей прибыли отчитается Meta, а в четверг — ConocoPhillips и Amazon.