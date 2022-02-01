МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы умеренно снижаются во вторник днем, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики из США и ряда финансовых отчетов американских компаний, свидетельствуют данные торгов.

Московская биржа

Индекс Мосбиржи продолжает рост на внешнем позитиве

По состоянию на 14.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,02%, до 34989 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 14890, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4498,5 пункта.

Аппетит к риску на рынках снижен. Инвесторы продолжают оценивать, насколько агрессивной будет монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. Кроме того, позднее в ходе основных торгов будет опубликован индекс деловой активности в промышленности США. Аналитики полагают, что показатель в январе уменьшился до 57,5% с 58,7% в декабре.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за сезоном отчетности. Позднее во вторник ExxonMobil и Alphabet опубликуют свои финансовые отчеты. Акции компаний дорожают на предварительных торгах на 0,1% и 0,2% соответственно. В среду о своей прибыли отчитается Meta, а в четверг — ConocoPhillips и Amazon.