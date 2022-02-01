МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером незначительно замедлил снижение по отношению к евро после статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются в рамках коррекции

По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1261 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1233 доллара, до выхода статистики показатель находился на уровне 1,1264 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижался до 114,86 иены со 115,1 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 96,39 пункта.

Индекс деловой активности в промышленности США в январе снизился до 57,6% с 58,7% в декабре. Аналитики же в свою очередь ожидали чуть большего сокращения – до 57,5%.

В центре внимания инвесторов на этой неделе будут заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) и Банка Англии, которые пройдут в четверг.

Валютный аналитик Commerzbank Ю-На Пак-Хегер (You-Na Park-Heger), мнение которой цитирует газета Wall Street Journal, ожидает укрепления евро к доллару на этой неделе, поскольку рынки предполагают более "ястребиную" позицию ЕЦБ. Эти прогнозы подкрепляют вышедшие данные по инфляции Германии и Испании, подчеркнула аналитик.