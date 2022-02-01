МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,4%, до 7,51 доллара, "Новатэка" — на 1,62%, до 213,3 доллара, "Лукойла" — на 2,39%, до 90,84 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,35%, до 8,6 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 1,99%, до 33,35 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в стоимости на 1,81%, до 28,63 доллара, НЛМК — на 1,45%, до 27,98 доллара, "Северстали" — на 2,47%, до 19,95 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,89%, до 1,12 доллара, Сбербанка — на 0,47% в 13,78 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,29%, до 73,54 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 3,48%, до 5,35 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 2,73%, до 2,26 доллара, "Магнита" — на 2,29%, до 13,4 доллара.