МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается на старте утренней сессии среды на благоприятной внешней конъюнктуре, следует из динамики торгов. Рубль к вечеру растерял часть дневного роста

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.07 мск повышается на 0,31%, до 3559,41 пункта.

Цена нефти марки Brent слегка растет на 0,29%, до 89,42 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют в пределах 0,5%.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).