МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно укрепляется к доллару и евро на дорогой нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже. Золото слабо дешевеет в рамках коррекции и в ожидании статистики из США

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.38 мск снижается на 25 копеек — до 76,56 рубля, курс евро – на 12 копеек, до 86,31 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,17% — до 89,31 доллара за баррель. Большинство азиатских фондовых бирж закрыто в связи с празднованием Нового года по восточному календарю.

Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 76,4-78 рублей к доллару и 86-88 рублей к евро, прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

"Благоприятный фон для укрепления рубля сохраняется: фьючерсы на индексы развитых рынков преимущественно в плюсе, нефть пытается возобновить рост после экспирации фьючерсов. При этом валюты развивающихся рынков сейчас демонстрируют разнонаправленную динамику. Отметим, что после двухнедельного перерыва сегодня вновь возобновляются аукционы ОФЗ, что может поддержать рубль в ходе сегодняшних торгов", — комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Аналитик отмечает, что техническая картина на данный момент выглядит в пользу рубля. Он предполагает, что доллар в среду продолжит снижаться к рублю в сторону локального уровня поддержки в 76 рублей.