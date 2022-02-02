МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12.55 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 0,53%, до 7,55 доллара, "Новатэка" снижается на 0,54%, до 212,15 доллара, "Лукойла" увеличивается на 0,78%, до 91,55 доллара.

Бумаги "Газпрома" дорожают на 0,35%, до 8,63 доллара, "Газпром нефти" дешевеют на 0,38%, до 33,23 доллара.

Расписки "Норникеля" опускаются в цене на 0,33%, до 28,54 доллара, "Северстали" дорожают на 1,45%, до 20,24 доллара, НЛМК — на 2,9%, до 28,79 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 0,09%, до 1,12 доллара, Сбербанка — на 2%, до 13,51 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивается на 0,42%, до 73,85 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 0,37%, до 5,37 доллара. Бумаги "Магнита" растут в цене на 1,57%, до 13,61 доллара, "Ленты" — на 0,11%, до 2,26 доллара.