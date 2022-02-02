МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снизился по итогам основных торгов среды на фоне притормозивших рост нефтяных цен, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов среды опустился на 0,12% — до 3543,8 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,43% — до 1463,9 пункта. Разница в динамике индексов обусловлена падением курса доллара на 57 копеек — до 76,24 рубля.
Нефтяные котировки перешли к снижению и сейчас находятся на уровне 88,5 доллара за баррель сорта Brent, хотя максимально подскакивала в среду до 90,5 доллара.