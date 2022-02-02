МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снизился по итогам основных торгов среды на фоне притормозивших рост нефтяных цен, следует из данных Московской биржи. Нефть дешевеет уже незначительно на данных о ее запасах в США

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов среды опустился на 0,12% — до 3543,8 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,43% — до 1463,9 пункта. Разница в динамике индексов обусловлена падением курса доллара на 57 копеек — до 76,24 рубля.

Нефтяные котировки перешли к снижению и сейчас находятся на уровне 88,5 доллара за баррель сорта Brent, хотя максимально подскакивала в среду до 90,5 доллара.