МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже разнонаправленно, с небольшим преобладанием снижения, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" понизилась на 0,85%, до 7,45 доллара, "Новатэка" — на 1,41%, до 210,3 доллара, "Лукойла" — выросла на 1,21%, до 91,94 доллара.

Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,12%, до 8,61 доллара, "Газпром нефти" — на 4,8%, до 34,95 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в стоимости на 0,98%, до 28,35 доллара, НЛМК — выросли на 2,29%, до 28,62 доллара, "Северстали" — на 2,16%, до 20,38 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,25%, до 1,1 доллара, Сбербанка — на 2,76% в 13,4 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 2,5%, до 71,7 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,75%, до 5,31 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,22%, до 2,25 доллара, "Магнита" — подорожали на 0,82%, до 13,51 доллара.