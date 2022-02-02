МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись ростом благодаря продолжающемуся сезону отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 0,6%, до 7580,93 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 7115,27 пункта, немецкий DAX — на 0,14%, до 15640,71 пункта.

Трейдеры продолжают следить за финансовыми показателями крупнейших компаний. Так, в среду о своих результатах сообщил австрийский банковский холдинг Raiffeisen International, консолидированная прибыль которого за прошлый год выросла в 1,7 раза, до 1,4 миллиарда евро. Акции холдинга подорожали на 2,6%.

Инвесторы также ожидают заседания Европейского (ЕЦБ) и британского центробанков, которые пройдут завтра. Аналитики прогнозируют, что ЕЦБ сохранит учётную ставку на нулевом уровне, а регулятор Британии — поднимет до 0,5% с 0,25%, после того как в декабре он уже повышал её с 0,1% годовых.

Аналитики Jefferies, которых цитирует газета Wall Street Journal, не ожидают повышения ставки ЕЦБ в 2022 году, однако эксперты предупредили, что тон регулятора в четверг может быть более "ястребиным".