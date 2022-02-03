МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Акции компании Meta (ранее Facebook) обвалились на постторгах на 22% после публикации финансового отчета, не оправдавшего ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы в России

По итогам торгов среды акции Meta подорожали на 1,25%, до 323 долларов за ценную бумагу. После закрытия основных торгов Meta опубликовала отчет, который вызвал падение акций на постторгах. Акции компании дешевеют на 22%, до 251,41 доллара за ценную бумагу.

Ранее Meta сообщила, что число активных пользователей соцсети в декабре 2021 года увеличилось лишь на 4% в годовом выражении и составило 2,91 миллиарда человек. По данным агентства Блумберг, аналитики прогнозировали более сильный рост показателя — до 2,95 миллиардов. При этом число ежедневно активных пользователей за декабрь выросло в годовом выражении на 5% — до 1,93 миллиарда. Среди сложностей, которые препятствуют росту числа пользователей, компания назвала высокую конкуренцию и рост спроса на такие видеоплатформы, как Reels.

В то же время компания опубликовала прогноз на 2022 год. В первом квартале Meta ожидает роста выручки на 3-11%, до 27-29 миллиарда долларов в годовом выражении. Хотя аналитики полагали, что выручка сможет превысить 30 миллиардов долларов. Кроме того, в четвертом квартале Meta получила операционный убыток в 3,3 миллиарда долларов от подразделения Reality Labs, которое включает в себя инвестиции в развитие метавселенной. Убыток от этого подразделения в целом за год составил более 10 миллиардов долларов. Оба показателя приводятся в годовом выражении.

При этом другие финансовые показатели за 2021 год оказались не столь плохими. Чистая прибыль за 2021 год выросла на 35%, до 39,37 миллиарда долларов к предыдущему году, выручка — на 37%, до 117,929 миллиарда долларов, а разводненная чистая прибыль на акцию увеличилась до 13,77 доллара с 10,09 доллара годом ранее. По итогам четвертого квартала чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 8%, до 10,285 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 20%, до 33,671 миллиарда долларов, а разводненная чистая прибыль на акцию сократилась до 3,67 доллара с 3,88 доллара.

Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.