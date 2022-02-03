ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Американский фондовый рынок завершил торговую сессию среды ростом котировок на преимущественно благоприятном фоне корпоративной отчетности. Фондовые биржи Европы выросли на финансовой отчетности компаний

Разочаровывающие данные Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, появились после завершения торгов, обрушив акции компании более чем на 20%.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,63% до 35629,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,50% до 14417,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,94% до 4589,38 пункта.

В лидерах казалась компания Alphabet Inc., владеющая поисковым сервисом Google. Благодаря финансовым показателям, выросшим и превзошедшим ожидания аналитиков, а также объявлению о "сплите" акции их котировки поднялись на 7,52%. Акции производителя микропроцессоров Advanced Micro Devices подорожали на 5,1% из-за высоких квартальных результатов и оптимистичного прогноза на будущее.

Meta отчиталась о прибыли в четвертом квартале в 10,3 миллиарда долларов или 3,67 доллара в расчете на акцию против ожидавшихся 3,84 доллара. Рынок разочаровали данные о числе активных пользователей и средней выручке в расчете на пользователя. Компания также заявила прогноз выручки на первый квартал в диапазоне 27-29 миллиарда долларов против 30,2 миллиарда, ожидавшихся аналитиками.

Акции Meta в итоге упали на 22,18% после завершения сессии, в ходе которой они дорожали на 1,25%.