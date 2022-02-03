ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Американский фондовый рынок завершил торговую сессию среды ростом котировок на преимущественно благоприятном фоне корпоративной отчетности. 

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Фондовые биржи Европы выросли на финансовой отчетности компаний

Разочаровывающие данные Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, появились после завершения торгов, обрушив акции компании более чем на 20%.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,63% до 35629,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,50% до 14417,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,94% до 4589,38 пункта.

В лидерах казалась компания Alphabet Inc., владеющая поисковым сервисом Google. Благодаря финансовым показателям, выросшим и превзошедшим ожидания аналитиков, а также объявлению о "сплите" акции их котировки поднялись на 7,52%. Акции производителя микропроцессоров Advanced Micro Devices подорожали на 5,1% из-за высоких квартальных результатов и оптимистичного прогноза на будущее.

Meta отчиталась о прибыли в четвертом квартале в 10,3 миллиарда долларов или 3,67 доллара в расчете на акцию против ожидавшихся 3,84 доллара. Рынок разочаровали данные о числе активных пользователей и средней выручке в расчете на пользователя. Компания также заявила прогноз выручки на первый квартал в диапазоне 27-29 миллиарда долларов против 30,2 миллиарда, ожидавшихся аналитиками.

Акции Meta в итоге упали на 22,18% после завершения сессии, в ходе которой они дорожали на 1,25%.