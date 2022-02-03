МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается на старте утренней сессии четверга на негативном внешнем фоне, следует из динамики торгов. Фондовый рынок США вырос на корпоративной отчетности

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск снижается на 0,46%, до 3527,41 пункта.

Цена нефти марки Brent снижается на 0,27%, до 89,23 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в заметном минусе.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).