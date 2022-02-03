МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ Бирже" в январе поднялся на 0,1% в месячном исчислении и упал в годовом на 17,94% — до 29,61 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой площадки. Российский рынок акций умеренно снижается

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" по итогам января 2022 года составил 29,61 миллиарда долларов, что на 0,1% больше, чем в декабре 2021 года и на 17,94% меньше, чем в январе 2021 года. Среднедневной объем торгов в январе увеличился на 10,06% по сравнению с декабрем до 1,48 миллиарда. Участниками торгов в январе было заключено 20,89 миллиона сделок (21,17 миллиона в декабре)", — говорится в сообщении.

Количество активных счетов инвесторов в январе увеличилось на 6,39% к декабрю до 862,79 тысячи. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось на 3,83%, до 1,66 миллиона. На 31 января на "СПБ Бирже" было зарегистрировано 19,51 миллиона клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 5,87% больше, чем в декабре. Число уникальных клиентов увеличилось в сравнении с декабрем на 5,11%, до 13,06 миллиона.

Лидерами по объему торгов стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (17,42% от общего объема торгов в январе), NVIDIA (5,26%), Apple (4,24%), Alibaba (3,12%), Microsoft (2,98%), Ford (2,85%), Moderna (2,12%), Netflix (1,62%), Advanced Micro Devices (1,58%), Carnival Corporation (1,44%). Эксперт рассказал, что давит на рубль, кроме геополитики

Доли топ-10 акций и депозитарных расписок в усредненном портфеле розничных инвесторов, представленным индексом SPB100: Alibaba (8,37%), Apple (4,94%), Tesla (4,21%), Virgin Galactic (3,50%), Amazon (3,01%), Microsoft (2,79%), Meta Platforms (2,77%), Boeing (2,55%), Baidu (2,38%), Vipshop Holdings (2,35%).

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В течение трёх-пяти лет биржа планирует расширить число торгуемых акций до 2,5 тысячи.