МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном показали снижение, индексы Китая и Гонконга остаются закрытыми на время праздничных выходных, свидетельствуют данные торгов. Reuters: китайский Новый год еще больше усугубит глобальную проблему

По итогам торгов четверга южнокорейский KOSPI вырос на 1,67%, до 2707,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,14%, до 7078 пунктов, японский индекс Nikkei 225 — уменьшился на 1,06%, до 27241,31 пункта.

Биржи Гонконга и Китая закрыты на выходные. По итогам прошедших торгов понедельника, 31 января, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,07%, до 23802,26 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги пятницы, 28 января, снижением на 0,97% — до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта.

Повлиял на азиатские торги сезон финотчетности. Так, акции американской Meta Platforms (включает в себя Facebook) после публикации финотчета падают в цене на предторгах на 23%, так как финансовые показатели не оправдали ожиданий аналитиков.

Акции Sony подешевели на 6,1% после четырех дней роста, за это время суммарно акции подорожали почти на 14%. Бумаги Panasonic потеряли 6,9% стоимости, так как операционная прибыль компании в третьем квартале упала в 1,8 раза, до 73 миллиардов иен.