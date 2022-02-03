МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются, при этом индикатор высокотехнологического сектора теряет почти 2%, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть замедлили темпы снижения

По состоянию на 18.20 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,74%, до 35365,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,22%, до 4533,1 пункта. А индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ падает на 1,78%, 14161,4 пункта.

NASDAQ тянут вниз крупнейшие корпорации — так, стоимость акций Meta с открытием торгов рухнула на 26%, вслед за ней стали дешеветь бумаги и других компаний из этой сферы: акции Twitter падают в цене на 5,2%, Microsoft – на 1,2%, Apple и Alphabet – почти на 1%.

В ночь на четверг Meta опубликовала финансовый отчет, который и привел к резкому падению её капитализации. Так, количество ежедневных пользователей принадлежащей компании популярнейшей соцсети Facebook снизилось впервые за всю историю ее существования, а прогноз бизнеса на текущий год не оправдал ожиданий инвесторов.

При этом "промышленный" индикатор теряет в значительно меньшей степени благодаря макростатистике. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 января, снизилось на 23 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 238 тысяч при прогнозе в 245 тысяч. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в январе снизился меньше ожиданий — до 59,9% с 62,3% в декабре.