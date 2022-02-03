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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220203/835975087.html
Российский рынок акций упал в основные торги вслед за мировыми площадками
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Российский рынок акций упал в основные торги четверга по главным индексам вслед за мировыми фондовыми площадками, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи на... ПРАЙМ, 03.02.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в основные торги четверга по главным индексам вслед за мировыми фондовыми площадками, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга упал на 2,05%, до 3471,18 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,18%, до 1431,99 пункта.
Западные фондовые индексы теряют вечером в пределах 2%.