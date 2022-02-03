МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в основные торги четверга по главным индексам вслед за мировыми фондовыми площадками, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга упал на 2,05%, до 3471,18 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,18%, до 1431,99 пункта.

Западные фондовые индексы теряют вечером в пределах 2%.