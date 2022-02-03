МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись снижением, в центре внимания инвесторов были итоги заседаний Банка Англии и Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,71%, до 7528,84 пункта, французский CAC 40 — на 1,54%, до 7005,63 пункта, немецкий DAX — на 1,57%, до 15368,47 пункта.

По итогам февральского заседания британский регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25% годовых, сохранив объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов.

ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Кроме того, ЕЦБ сообщил, что в первом квартале 2022 года будет проводить выкуп чистых активов в рамках специальной программы PEPP медленнее, чем в предыдущем квартале. Планируется, что программа, введенная в марте 2020 года из-за пандемии, завершится к концу марта 2022 года.

Кроме того, глава ЕЦБ Кристин Лагард в рамках пресс-конференции предупредила о росте инфляционных рисков. Кроме того, она отметила, что влияние нынешней волны пандемии коронавируса на экономику еврозоны мягче, чем предыдущих, несмотря на очень высокое число заражений.

"Медленнее, чем Федрезерв США и Банк Англии, но ЕЦБ меняет свою позицию на устойчивый рост инфляции", — цитирует газета Wall Street Journal главного экономиста Berenberg Хольгера Шмидинга (Holger Schmieding).