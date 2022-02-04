МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Стоимость акций онлайн-ритейлера Amazon подскочила после закрытия основных торгов почти на 18% в связи с публикацией финансовой отчетности, обрадовавшей инвесторов, свидетельствуют данные торгов. Акции Meta обвалились на 22% после публикации финансового отчета

По итогам торгов четверга акции Amazon упали в цене на 7,81%, до 2776,91 доллара за ценную бумагу. Отчет компании вышел после закрытия основных торгов, акции начали заметно дорожать — на 17,65%, до 3267,67 доллара.

Так, чистая прибыль компании по итогам 2021 года выросла в 1,6 раза в годовом выражении — до 33,364 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 64,81 доллара против 41,83 доллара по итогам предыдущего года. Выручка выросла на 22% — до 469,822 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Amazon увеличилась в два раза в годовом выражении, до 14,323 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 27,75 доллара против 14,09 доллара годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на акцию в 3,71 доллара. Выручка компании выросла на 9% — до 137,412 миллиарда долларов при прогнозе в 137,75 миллиарда долларов.

Компания ожидает, что выручка по итогам первого квартала 2022 года вырастет на 3-8% в годовом выражении, до 112-117 миллиардов долларов, а операционная прибыль составит 3-6 миллиарда.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.