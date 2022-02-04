ВАШИНГТОН, 4 фев — ПРАЙМ. Фондовый рынок США в ходе торговой сессии четверга существенно просел под тяжестью корпоративного негатива от владельцев крупнейшей в мире соцсети Facebook. Ford получил прибыль 17,9 миллиарда долларов против убытка годом ранее

Акции компании Meta упали на 26,39% после того, как она объявила о первом в своей истории сокращении клиентской базы.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 3,74% до 13878,82 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,45% до 35111,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,44% до 4477,44 пункта.

На фоне отчетности, которую Meta опубликовала после закрытия торговой сессии среды, акции Twitter подешевели на 5,56%, Microsoft – на 3,90%, Alphabet – на 3,32%.