МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением "Газпром нефти", в пятницу дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. "Газпром нефть" и "Новатэк" поборются за участки на Ямале

По состоянию на 12.17 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 4,69%, до 7,79 доллара, "Новатэка" — на 2,96%, до 217,45 доллара, "Лукойла" увеличивается на 3,75%, до 92,84 доллара.

Бумаги "Газпрома" дорожают на 2,81%, до 8,72 доллара, "Газпром нефти" дешевеют на 3,43%, до 33,75 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 1,51%, до 28,5 доллара, "Северстали" — на 1,47%, до 20,66 доллара, НЛМК — на 1,55%, до 28,84 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 0,83%, до 1,1 доллара, Сбербанка — на 1,69%, до 13,53 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивается на 1,24%, до 69,45 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 1,06%, до 5,25 доллара. Бумаги "Магнита" растут в цене на 2,22%, до 14,04 доллара, "Ленты" — на 2,16%, до 2,25 доллара.