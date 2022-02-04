МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Акции "Роснефти" растут в цене на 5% на торгах пятницы после появления сообщений о подписании ряда соглашений с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), следует из данных торгов. "Роснефть" согласовала новые условия экспорта нефти в Китай

К 12.25 мск акции "Роснефти" дорожают на 4,89%, до 596,8 рубля, а минутами ранее цена бумаги подскакивала до 606,75 рубля — максимума с 17 января.

При этом индекс Мосбиржи прибавляет 2,1%.

Высокие цены на нефть также оказывают поддержку росту котировок акций. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает сейчас на 1,2%, до 92,2 доллара за баррель.

"Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая, следует из списка документов, принятых в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай и сообщения "Роснефти". В сообщении "Роснефти" уточняется, что в соглашении идет речь о поставках 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.

Также две компании договорились сотрудничать в области технологий улавливания и хранения CO2 и сокращения выбросов парниковых газов.