МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" сменили в январе бумаги ММК в десятке самых популярных у частных инвесторов эмитентов, следует из оценок Московской биржи. Акции "Роснефти" дорожают после подписания контракта с Китаем

Торговая площадка раскрыла "Портфель частного инвестора" по итогам января, составленный ею на основе сортировки позиций физлиц по 10 наиболее популярным у них акциям. В него вошли акции "Газпрома" (с долей 31%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (21,7% и 6,9% соответственно), акции "Норникеля" (10,5%), "Лукойла" (8,1%), ВТБ (5,1%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (4,9%), акции НЛМК (4,1%), "Северстали" (3,9%) и "Яндекса" (3,8%).

В декабре в этом портфеле вместо бумаг "Яндекса" были акции ММК с долей 4,5%.

Составленный же из иностранных ценных бумаг "Портфель частного инвестора" таков: Alibaba (27,1%), Tesla (16,3%), Apple (12,6%), Baidu (8,4%), Microsoft (6,6%), Boeing (6,4%), Nvidia (6,2%), Amazon (5,6%), Alphabet (5,4%) и Virgin Galactic (5,3%).

Здесь новичками стали бумаги Amazon и Alphabet, вытеснившие Intel (5,9%) и Meta (5,6%).

Также биржа определила наиболее популярные акции по количеству акционеров среди частных инвесторов. На первом месте акции Сбербанка – 1,4 миллиона человек, затем идут акции "Газпрома" (1,1 миллиона), ВТБ (638,3 тысячи), "Алросы" (549,1 тысячи), "Аэрофлота" (546,9 тысячи), "Северстали" (500,9 тысячи), "Татнефти" (485,9 тысячи), "Яндекса" (470,2 тысячи), МТС (438,8 тысячи), ММК (422,7 тысячи), НЛМК (404,6 тысячи), "Полиметалла" (401,8 тысячи), Московской биржи (388,9 тысячи), "Роснефти" (354,5 тысячи), "Детского мира" (347,8 тысячи).