МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Американский телеканал CNBC в своем материале пришел к выводу, что в случае вторжения российских военных на Украину на финансовых рынках появятся "шоковые волны". CNN: лидеры США борются с загадкой "путинской Украины"

Возникшая между странами Запада и Россией напряженность вызвана ситуацией вокруг Украины. и хотя она еще не оказала большого влияния на акции американских компаний, но для рынка нефти и других сырьевых товаров стала важным фактором.

"Если бы Россия перебросила свои войска через границу, это могло бы привести к серьезному снижению риска — падению акций и еще большему росту цен на сырьевые товары", считают авторы статьи.

Вашингтон намерен ужесточить санкции, если Россия вторгнется в Украину. При этом Кремль неоднократно заявлял, что не намерен вторгаться, может причинить боль остальному миру, закрепив свои позиции по некоторым ключевым товарам на глобальных рынках.

"Сейчас рынки не оценивают какое-либо подобное бедствие, но цены на нефть резко возрастут, а европейские цены на газ могут вырасти еще больше, чем они уже есть, если российские войска войдут в Украину", — говорится в статье.

Но для курса американской валюты ситуация вторжения на Украину оказала бы укрепляющее воздействие: доллар мог бы укрепиться. Хотя доходность облигаций США, скорее всего, снизилась бы. Сырьевые товары, в том числе пшеница и палладий, выросли бы.

"Предстоит еще один раунд американо-российских переговоров. Пока идут переговоры, трудно представить, что Россия вступит в войну", — заявил главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex Марк Чандлер. Он отметил, что российский рубль, снизившись на 2,2% за год, за последние пять дней опередил другие валюты развивающихся рынков с приростом на 4,1%.

Некоторые аналитики прогнозируют, что Кремль предпочтет не вторгаться и вместо этого создаст другие проблемы для Украины: кибервойна или другие экономические потрясения.

один из собеседников телеканала напомнил: Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и вместе с Украиной на их долю приходится примерно 29% мирового рынка экспорта пшеницы.