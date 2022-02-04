МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем более чем на 1%, причём такие уровни обоснованы сокращением запасов и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.57 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,43%, до 92,41 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,52%, до 91,64 доллара.

Цены на нефть растут уже седьмую неделю подряд, а котировки Brent и WTI превысили 92 и 91 доллара за баррель — до максимумов с 2014 года. Инвесторы сосредоточили внимание на предложении нефти на рынке.

Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 1 миллион баррелей, до 415,1 миллиона баррелей. В середине января запасы немного выросли, но этого недостаточно, чтобы компенсировать устойчивое сокращение запасов, которое длилось с середины ноября. При этом спрос на нефть в США остается повышенным из-за волны морозов, которая ударила по Техасу.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией между Россией и Украиной. Напряженность между странами сохраняется, а эскалация конфликта может привести к перебоям с поставками, считают они.

"Цены на нефть остаются обоснованными, они держатся на прочных фундаментальных факторах… Предложение сокращается и запасы продолжают уменьшаться", — полагает главный стратег JTD Energy Services Джон Дрисколл (John Driscoll).