МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Торги на "СПБ Бирже" были приостановлены в пятницу вечером, причины сбоя выясняются, сказали РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.

"Приостановка торгов произошла в 19.00 мск, причины выясняются",- отметил представитель пресс-службы.

Сайт "СПБ Биржи" также не работает.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В течение трёх-пяти лет биржа планирует расширить число торгуемых акций до 2,5 тысячи.